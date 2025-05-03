Eren Elmalı Maça Devam Edemedi

SİVASSPOR MAÇINDA EREN ELMALI SAKATLANDI

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile karşılaştı. Bu maçta, sarı-kırmızılı takımın dikkat çeken oyuncularından biri olan Eren Elmalı, sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

EREN ELMALI’NIN SAKATLIĞI VE DEĞİŞİKLİKLER

Eren Elmalı, Rey Manaj ile girdiği hava topu mücadelesi sonucunda yere düştü. Sağlık ekipleri hemen olaya müdahale etti ve Eren, bir süre sonra maça devam etti. Ancak, oyunda gösterdiği performansın ardından, Eren kendisini yere bıraktı ve sahayı terketmek zorunda kaldı. Eren Elmalı’nın yerine ise 25. dakikada Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.