Eren Elmalı Sakatlık Nedeniyle Oyuna Devam Edemedi

Sakatlıkla Maç Devam Edemiyor

Galatasaray’ın futbolcusu Eren Elmalı, Sivasspor karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelenin 25. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. 34. haftada gerçekleşen Trendyol Süper Lig maçında sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor’u ağırladı.

İlk Müdahale Sağlık Ekibinden

Sakatlığını hisseden Eren, kendini yere bıraktı ve hemen müdahale için sağlık ekibi devreye girdi. 24 yaşındaki futbolcu, durumunun ciddiyeti nedeniyle oyunu devam ettiremeyerek, yerini Senegalli futbolcu Ismail Jakobs’a bıraktı.