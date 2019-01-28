Silivri Cezaevi’nde bulunan eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Eren Erdem açlık grevine başlıyor.

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in tutuklama kararına yaptığı itiraz, 21 Ocak’ta İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Eren Erdem’in yarın açlık grevine başlayacağı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Eren Erdem hakkında, “üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “gizliliğin ihlali” suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Eren Erdem hakkında yurtdışına çıkış yasağı koymuştu. Erdem, aynı gün Almanya’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelmiş ancak hakkındaki karar nedeniyle gidişine izin verilmemişti. Gözaltına alınan Eren Erdem, tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Davanın 7 Ocak’taki duruşmasında Eren Erdem’in tahliyesine hükmetmişti.

Erdem hakkında, “yurt dışına çıkış yasağı” ve “haftada 2 gün evine en yakın güvenlik birimine imza verme” zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması da karara bağlanmıştı.

Tahliye sonrası karara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmiş ve itirazı üst mahkeme sayılan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirmişti. Bu mahkeme heyeti, itirazı kabul ederek Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını hükme bağlamıştı.

Eski CHP Milletvekili Erdem, 8 Ocak’taki ara duruşmada tekrar tutuklanmıştı.

Erdem’in avukatları, üst mahkeme sayılan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak bu tutukluluk kararına itiraz etmişti.

TRT