Eren Erdem Trolleri Açıkladı

CHP’Lİ EREN ERDEM’DEN AÇIKLAMALAR

Eren Erdem, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak, Kılıçdaroğlu’na yapılan hakaretlerin Burhanettin Bulut’un 600 kişilik trol ekibinden kaynaklandığını belirtti. CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bulut’un bu amaçla 46 milyon TL harcadığını ifade eden Erdem, “600 kişi, her biri 3-4 hesap kullanıyorlar. Ailemize, eşimize, çocuğumuza tecavüz çağrıları yapıyorlar. Zerre kadar vicdanınız yok mu?” diye tepkisini dile getirdi. Erdem, kendisine yönelik bu saldırıların nedeninin ise bir kişinin başlattığı süreç olduğunu ve kendisinin tek bir X hesabı kullandığını vurguladı. Diğer hesapların ise başkalarının hayal dünyasının ürünü olduğunu ifade etti.

GÜNDEMDEKİ İTHAMLARA YANIT VERDİ

Erdem, selefi hakkında “600 kişilik trol ordusu” kurduğu yönündeki suçlamalara karşılık vererek, “Partililerime açık mecra da laf yetiştirmek, onlarla ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur, olmayacaktır. Beni tanıyanlar bilir; kimseye hakaret etmem, ettirmem” sözleriyle duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca bu iddiaların gerçeklikle uzak olduğunu belirterek, kendi geçmişleriyle ilgili herhangi bir karışıklığa müsamaha göstermeyeceklerini de ekledi. Erdem, “Babaocağımızı karıştırmaya çalışan bu akla ne geçit veririz, ne de göz yumarız” diyerek net bir tavır sergiledi.