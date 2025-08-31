Eren Karakaya SJSU ile Anlaştı

EREN KARAKAYA’NIN TRANSFERİ

Kütahya doğumlu olan 2,08 metre boyundaki genç basketbolcu Eren Karakaya, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki NCAA Ligi takımlarından San Jose State (SJSU) ile sözleşme imzaladı. Karakaya, 2025-2026 sezonunda Spartans forması giyecek.

BEŞİKTAŞ’TA BAŞLAYAN KARİYERİ

Karakaya, basketbol kariyerine Beşiktaş Fibabanka altyapısında başlamış. Özellikle U-19 takımındaki gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmiş. 2022 yılında U16 Türkiye Şampiyonası’nda “En İyi 5’e seçilen” genç oyuncu, 2024-2025 sezonunda Türk U-19 Ligi’nde bir sezonda en çok blok yapan isim olarak rekor kırmış. Ayrıca yedi kez çift haneli skor üreterek takımının U-19 Ligi şampiyonluğunda büyük katkı sağlamış.

TRANSFERE DAİR AÇIKLAMALAR

San Jose State’in başantrenörü Tim Miles, Karakaya’nın transferiyle alakalı olarak, “Eren’in uluslararası deneyimi ve karakteri, Spartans’ın bu yılki kadrosuna gerçek bir katkı sağlayacak potansiyele sahip” sözlerini kullanmış.