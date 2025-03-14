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Eren Özmen: Sierra Nevada’nın Lideri

EREN ÖZMEN’İN EĞİTİM HAYATI

1958 yılında İzmir’de doğan Eren Özmen, Türkiye’deki eğitim hayatına Ankara Üniversitesi’nde başladı. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1981 yılında yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gitti. 1985 yılında Nevada Üniversitesi Reno’dan işletme yönetimi (MBA) derecesi ile mezun oldu.

SİERRA NEVADA CORPORATION’IN YENİ MÜDÜRLÜĞÜ

1988 yılında Sierra Nevada Corporation’da (SNC) görev almaya başlayan Eren Özmen, eşi Fatih Özmen ile birlikte şirketi 1994 yılında satın aldı. Bu liderlik altında SNC, küçük bir firmadan 3.000’den fazla çalışana sahip, ABD’de 18 eyaletin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Türkiye’de faaliyet gösteren bir milyar dolarlık küresel bir şirkete dönüştü.

UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNE GİRİŞ

2008 yılında, Eren Özmen’in liderliğindeki şirket, MicroSat Systems, Inc. ve SpaceDev, Inc. gibi firmaları satın alarak uzay ve havacılık alanında da kendini göstermeye başladı. SNC, bu satın almalarla uzay ve havacılık endüstrilerinde önemli bir oyuncu haline geldi. Şirket, Kasım 2016’da duyurulan ticari uzay taşımacılığı aracı Dream Chaser ile yeni bir projeye imza attı.

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