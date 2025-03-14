Eren Özmen: Türkiye’nin En Zengin İş İnsanı

İŞ DÜNYASINDA YENİ İSİMLER

Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi, Forbes’un dünya genelindeki servet sıralaması öncesinde açıklandı. Listenin üst sıralarında yerini koruyan isimlerin yanı sıra, bu yıl listeye dahil olan yeni isimler de dikkat çekiyor. Özellikle, iş dünyasındaki başarılarıyla öne çıkan Eren Özmen, Türkiye’nin en zenginleri arasında yer alarak büyük ilgi gördü. Eren Özmen’in hangi sektörde faaliyet gösterdiği, serveti ve kariyerinin nasıl şekillendiği hakkında birçok soru gündeme geldi. Peki, Türkiye’nin en zenginleri listesinde yer alan Eren Özmen ne iş yapıyor ve serveti ne kadar? İşte, bu soruların detayları…

EREN ÖZMEN’İN ŞİRKETİ

Türk-Amerikalı iş insanı Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation (SNC) adlı havacılık ve savunma şirketinin sahibi ve başkanıdır. Eşi Fatih Özmen ile birlikte yönetiminde bulunduğu SNC, uzay teknolojileri, havacılık ve savunma sanayi alanlarında dünya genelinde faaliyet göstermektedir. Eren Özmen, Forbes’un en zenginler listesine dahil olarak dikkat çekiyor.

EĞİTİMİ VE KARIYERİ

1958 yılında İzmir’de doğan Eren Özmen, Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gitmiştir. Nevada Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation’da çalışmaya başlamış ve 1994 yılında eşiyle birlikte şirkete sahip olarak onu küresel bir teknoloji devine dönüştürmeyi başarmıştır.

SNC’NİN FAALİYET ALANLARI

Sierra Nevada Corporation, uzay sistemleri, haberleşme, havacılık, gözetleme ve savunma sanayi alanlarında çok önemli hizmetler sunmaktadır. Şirket, NASA ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) gibi önemli kuruluşlarla iş birliği yaparak, uzay teknolojileri ve askeri savunma alanında gerçekleştirilen projelerde yer almaktadır. SNC, ABD’de 18 eyalette 33 farklı tesisle küresel ölçekte operasyonlar yürütmektedir.

ÖZMEN’İN SERVETİ VE ETKİSİ

Forbes’un 2023 yılı “En Zengin 400 Kişi” listesinde yer alan Eren Özmen, 3,4 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekmektedir. Özmen çifti, ABD’de en başarılı göçmen girişimciler arasında sayılırken, uzay teknolojileri ve savunma sanayisindeki yatırımlarıyla büyük bir etki yaratı. Eren Özmen, teknoloji ve savunma alanındaki başarılarıyla dünya çapında tanınan isimlerden biri haline gelmiştir.