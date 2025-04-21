Eren Üner, Polis Şiddetine Başvurdu

MEHMET ÜNER’İN GÖZALTINDAN SONRAKİ ŞİKAYETİ

Eren Üner, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla patlak veren protestolar sürecinde, sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandıktan sonra gözaltı sırasında polis şiddetine maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Genç üniversite öğrencisi, yaptığı açıklamada, gözaltındaki kötü muamele hakkında detayları anlattı ve “8 milyonu aşkın görüntüleme alan paylaşımına rağmen hiçbir yetkilinin kendisiyle iletişime geçmediğini” ifade etti.

POLİS MEMURLARINA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Üner, protestolar sırasında gözaltına alınan kişilerin görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasıyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi ve suç duyurusunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Suçlamaları arasında “işkence”, “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “görevi kötüye kullanma” yer alıyor. Üner’in avukatları tarafından sunulan dilekçeye göre, Üner gözaltına alındıktan sonra 6 polis memuru tarafından saatlerce darbedildi ve fiziksel şiddete maruz kaldı.

DARP ANINA TANIK AVUKATIN TAVRI

Dilekçede, İstanbul 2 No’lu Baro’ya bağlı avukat İ.G’nin de gözaltı sürecinde hazır bulunduğu ifade ediliyor. Ancak avukatın, şiddeti önlemek yerine suçlamalara “O kadar dövmeyin, az dövün” şeklinde bir yanıt verdiği bildirildi. Üner’in vücudunda darp izleri olduğu belirtildi ve bu durum hastane raporlarına yansıdı.

CELLATLAŞMANIN ACI SONUÇLARI

Üner’in vücudundaki izlerin hastaneye gitmeden önce gizlenmeye çalışıldığı, darp cebir raporu alınmadan cezaevine konulmasının talep edildiği belirtiliyor. Cezaevi görevlisi, Üner’in vücudundaki darp izlerini gözlemleyerek, “müvekkilin bu şekilde cezaevine teslim edilemeyeceğini” ifade etti. Ardından Üner, hastaneye götürülerek gerekli tetkiklerden geçirildi.

Eren Üner, gözaltında bulunduğu süre boyunca maruz kaldığı şiddeti ve işkenceyi belgelerle kanıtlayarak suç duyurusunda bulunma zorunluluğunun doğduğunu da dile getiriyor. Üner, yaşadıklarının ardından sosyal medya üzerinden tekrar yetkililere seslendi, ancak henüz yanıt alamadığını vurguladı.