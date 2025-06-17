Eren Uzuner, Platonik Aşkı Öldürdü

OLAYIN GELİŞİMİ

Tekirdağ’da platonik aşk duyduğu Fatma Özdemir (27) ile arkadaşı Barkın Perçin’i (34) tabancasıyla vurarak öldüren ve 1’i polis 3 kişiyi yaralayan Eren Uzuner (35), mahkemede “Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı?” şeklinde konuştu. Uzuner, kentte bir ev eşyası satış mağazasında şoför olarak çalışıyor. Olay, 4 Ekim 2024’te Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Uzuner, platonik aşk beslediği Fatma Özdemir’i ve arkadaşı Barkın Perçin’i çay ocağında otururken gördü. Uzuner, yanlarına giderek üzerinde taşıdığı tabancayla ateş etti. Fatma Özdemir ve Barkın Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

SİLAHLI SALDIRI VE KAÇIŞ

Eren Uzuner, ardından elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.’yi vurdu ve yaraladı. Olay sonrası mağazaya ait olan bir sevkiyat aracına binen Uzuner, kaçmaya çalıştı. Bu sırada aracını durduran polislerden birine de ateş ederek yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Fatma Özdemir ve Barkın Perçin hayatlarını kaybetti. Eren Uzuner, tutuklandı ve ‘Kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından hakkında dava açıldı.

DURUŞMA VE SAVUNMA

Eren Uzuner’in yargılanma süreci, bugün Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşmasıyla devam etti. Tutuklu sanık Uzuner, bağlandığı duruşmada Fatma Özdemir ve Barkın Perçin’in yakınları ile avukatlar hazır bulundu. Sanık, ilk duruşmada kullandığı ‘yapay zeka’ ifadesini tekrarlayarak, yalnızca “Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı? Başka bir şey söylemeyeceğim” dedi.

AİLELERİN BAKIŞ AÇISI

Fatma Özdemir’in babası Kemal Özdemir, jandarma eşliğinde duruşmaya getirildi. Özdemir, “Kendisini önce Allah’a sonra size havale ediyorum. Ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum” dedi. Özdemir’in kardeşi Selen Özdemir de sanığın en ağır cezası almasını talep etti. Barkın Perçin’in babası Mustafa Perçin ise, “Sanık, oğlumu tanımamasına rağmen öldürdü. Öyle bir ceza alsın ki bir daha dışarı çıkamasın” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, yaralı S.D.’nin vücudundaki zarar oranına ilişkin raporların temin edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.