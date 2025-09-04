Erenhot Kara Limanı, Kritik Nokta

ERENHOT’UN ÖNEMİ

Erenhot, 4 Eylül’de yapılan açıklamalara göre, Çin-Moğolistan sınırında bulunan en büyük kara limanı olarak dikkat çekiyor. Bu liman, Çin’le Avrupa arasında demiryolu taşımacılığının orta koridoru için önemli bir çıkış kapısı konumundadır.

YOLCU VE ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

3 Eylül tarihi itibarıyla, Erenhot’tan geçen yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artış göstererek 1,976 milyon kişiye ulaştı. Öte yandan, bu kara limanını kullanan araç sayısı ise yüzde 16,6 artışla 512.000’e yükseldi.