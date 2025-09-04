Haberler

Erenhot Kara Limanı, Kritik Nokta

ERENHOT’UN ÖNEMİ

Erenhot, 4 Eylül’de yapılan açıklamalara göre, Çin-Moğolistan sınırında bulunan en büyük kara limanı olarak dikkat çekiyor. Bu liman, Çin’le Avrupa arasında demiryolu taşımacılığının orta koridoru için önemli bir çıkış kapısı konumundadır.

YOLCU VE ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

3 Eylül tarihi itibarıyla, Erenhot’tan geçen yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artış göstererek 1,976 milyon kişiye ulaştı. Öte yandan, bu kara limanını kullanan araç sayısı ise yüzde 16,6 artışla 512.000’e yükseldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Hafta Sonu Yağış Bekleniyor

Bu hafta sonu yurt genelinde parçalı yağışlar beklenirken, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz’de sağanaklar meydana gelecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine gerileyecek.
Haberler

A Milli Takım, Gürcistan’la Maç Yapacak

Türkiye, Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'la karşılaşacak. Milliler, deplasmandan galip gelerek 3 puanla dönmeyi planlıyor. Rövanş maçının olup olmadığı merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.