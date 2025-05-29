Erenköy Eğitim Merkezi Kapatılamaz!

KAPATMA İDDİALARINA PROTESTO

Kadıköy’de bulunan Erenköy Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi’nin kapatılacağına dair çıkan iddialar, ilçe halkı ve eğitim gönüllüleri tarafından yoğun bir şekilde protesto edildi. Eğitim merkezinin önünde yapılan basın açıklamasında, “Halk evleri halkındır, kapatılamaz” denildi. Kadıköy halkı, ilçede bulunan halk eğitim merkezlerinin kapatılmasına karşı tepkilerini dile getirdi.

EĞİTİM TEMELİNE DESTEK

Kadıköy Erenköy’deki basın açıklamasına CHP PM Üyesi Baran Seyhan ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de katılarak destek verdi. Yurttaşlar, 88 yıllık geçmişe sahip Bahariye Halk Eğitim Merkezi’nin 31 Mart 2023’te kapatıldığını belirterek, “depreme dayanıksız” denilerek geçici çözümler üretilmesine rağmen kalıcı adımların atılmadığına dikkat çekti. Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi’nin kapatılma ihtimaline tepki göstererek, “Yine restorasyon mazeretiyle Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi kapatmak istiyorsunuz?” ifadelerini kullandılar.

KADIKÖY HALKINA BİRLİKTE MÜCADELE

Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Halk evleri halkındır, kapatılamaz. 7’den 70’e tüm Kadıköy halkına hizmet eden halk eğitim merkezleri, kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından keyfi uygulamalarla kapatılamaz. 31 Mart 2023’de kapatılan 88 yıllık Halk Eğitim Merkezi’nin ardından, güçlendirme çalışmalarının başlamadığı belirtildi. Ayrıca, Kızıltoprak İbrahim Öktem İlkokulu’nda sınai güvenlik sorunları olduğu için eğitimlerin sürdürülemeyeceği ifade edildi. Kadıköy halkının bu duruma karşı daha aktif bir şekilde ses çıkarması gerektiğine inanıyoruz. Kadıköy Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürü, halkı dinleyerek bu konuda duyarlı olmalı.”

KAMU İDARECİLERİNE HİTAP

Açıklamada, “Sizler yarın kamu görevi yapmak için başka yerlere gideceksiniz ama bizler Kadıköy’de yaşamaya devam edeceğiz. Kararlarınız halkı yok sayamaz!” diyerek, kamu yöneticilerine seslenerek taleplerinin dikkate alınmasını istediler. Engelli bireyler ve yaşlılar için halk eğitim merkezlerinin sosyal yaşam alanı sunduğu vurgulandı. Eğitim merkezlerinin çeşitli sorunlarla kapatılmasının önüne geçilmesi ve bu önemli yapıların korunması gerektiği dile getirildi.