Erenköy Yangını Kontrol Altına Alındı

ÇANAKKALE’DEKİ YANGININ SEBEPLERİ VE MÜDAHALE

Çanakkale merkeze bağlı Erenköy’de tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçramış durumda. Yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıyor. Yangın sonucunda 9 hektar ormanlık alan ve 8 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DETAYLARI

Yangın, saat 12.00 sularında Erenköy’de başladı ve kısa süre içinde büyüyerek ormanlık alanı tehdit etmeye başladı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangınla başa çıkmak için bölgeye gerekli ekipleri sevk etti. Yangına, havadan 7 uçak ve 5 helikopter katılırken, karadan 19 arazöz, 3 dozer ile 5 itfaiye aracı ve toplamda 176 personel ile müdahale gerçekleştirildi. Yangın, 14.30 sularında kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

VALİ TORAMAN’DAN SALDIRILAR HAKKINDA BİLGİ ALIMI

Bölgede devam eden soğutma çalışmalarının yanı sıra, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Dardanos’taki Yangın Yönetim Merkezi’nde, orman yangınını takip ederek sahadaki ekiplerden bilgi aldı. Yangının etkileri ve bölgedeki durum hakkında detaylı bilgiler alınmaya devam ediyor.