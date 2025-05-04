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Erenler’de Bisiklet Ve Motosiklet Çarpıştı

KAZA BİLGİLERİ

Sakarya’nın Erenler ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. D-100 kara yolu Düzce yönünde Erenler ilçesinde meydana gelen kazada, Emirhan Gözalan’ın kullandığı motosiklet ile H.K. yönetimindeki elektrikli bisiklet Büyükesence Mahallesi’nde çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza ihbarının ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Gözalan’ın durumunu kontrol ettiklerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazanın ardından ağır yaralanan H.K. ise ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Gözalan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne sevk edildi.

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