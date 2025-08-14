Erenler’de Kavga, Çekiç ve Sopalar Kullanıldı

İKİ GRUP ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGA İLE SONUÇLANDI

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, trafikte iki grup arasında meydana gelen tartışma kısa sürede çekiç ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve kavga anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KAVGA GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Trafikte yaşanan ve bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, tarafların kavgaya girişmesiyle büyüdü. Kaydedilen görüntülerde, toplamda 5 kişinin çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdığı görüldü. Kavga, bir süre sonra sona erdi ve taraflar olay yerinden kaçtı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kavganın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra, polis kavgaya karışan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu durum, güvenlik güçlerinin olaylarla ilgili daha fazla bilgi edinmesini sağlıyor.