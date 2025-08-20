Erenler’de Kavga, Dört Tutuklu Var

OLAYLARIN DETAYLARI

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, iki aile arasında yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bir tartışma sonrası, olayla bağlantılı olan E.K. (32) jandarmaya teslim oldu. E.K., tutuklanırken, bu olayla ilgili tutuklu sayısı 4’e ulaştı. Olay, Erenler ilçesinin Ekinli Mahallesi’nde 5 Ağustos’ta akşam saat 22.30 sıralarında gerçekleşti.

İLK TARTIŞMA VE GELİŞMELER

Olayın başlangıcı, Y.K.’nin E.K.’nin kız yeğenine laf atmasıyla oluştu. İddiaya göre, bu durum sonrası Y.K. ile E.K. arasında bir tartışma başladı. Aile büyükleri, olayın ardından konuyu görüşmek üzere toplandı. Yapılan görüşmenin ardından yeniden alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada, Mustafa Keskin (50) ve Numan Kotan (45) yaşamını yitirirken, Murat K. (40) ve Yusuf K. ise yaralandı.

TUTUKLAMALAR VE YAKALAMALAR

Olaydan sonra, H.K., İ.H.K., Ö.K. ve E.K. adli makamlardan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Jandarma, peşine düştüğü şüphelilerden, yakaladığı Ö.K. ve H.K. ile kendiliğinden teslim olan İ.H.K.’yı tutukladı. Olayın ardından bir otomobili gasbedip kaçan E.K. ise, jandarmaya başvurarak teslim oldu. Üzerine düşen süreç sonunda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve böylece, olayla bağlantılı tutuklu sayısı 4’e yükseldi.