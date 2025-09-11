Erenler’de Kavgada 4 Ev Yanmış

Sakarya’nın Erenler ilçesinde husumetli gruplar arasında yaşanan bir kavgada ateşe verilmiş 4 ev kullanılamaz hale geldi. Olay, Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi’nde meydana geldi ve iki grup arasında başlayan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflara ait dört ev ateşe verildi.

OLAYIN BÜYÜMESİ

Durumun yetkililere bildirilmesiyle birlikte bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirilmiş. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kavgada gerginliğin devam etmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri de olay yerine gönderildi. Uzun süren çabaların ardından kavga kontrol altına alındı fakat yangında zarar gören 4 ev kullanılamaz hale geldi.

ŞÜPHELİLERİN ARANMASI

Polis ekipleri, evleri ateşe verdiği iddia edilen M.G. ve S.G. isimli şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu olay, bölgede gerilime yol açan bir durum olarak dikkat çekiyor.