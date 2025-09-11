Haberler

Erenler’de Kavgada 4 Ev Yanmış

Sakarya’nın Erenler ilçesinde husumetli gruplar arasında yaşanan bir kavgada ateşe verilmiş 4 ev kullanılamaz hale geldi. Olay, Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi’nde meydana geldi ve iki grup arasında başlayan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflara ait dört ev ateşe verildi.

OLAYIN BÜYÜMESİ

Durumun yetkililere bildirilmesiyle birlikte bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirilmiş. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kavgada gerginliğin devam etmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri de olay yerine gönderildi. Uzun süren çabaların ardından kavga kontrol altına alındı fakat yangında zarar gören 4 ev kullanılamaz hale geldi.

ŞÜPHELİLERİN ARANMASI

Polis ekipleri, evleri ateşe verdiği iddia edilen M.G. ve S.G. isimli şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu olay, bölgede gerilime yol açan bir durum olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Haberler

Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.