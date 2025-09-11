Erenler’de Kavgada İki Çocuk Yaralandı

2 ÇOCUK YARALANDI

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan bir kavga sonucunda iki çocuk tüfekle yaralandı. Yangın, kavga sırasında ateşe verilen bir barakadan sıçrayarak toplamda dört barakayı etkisi altına aldı. Olay, Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında gerçekleşti.

YANGIN GENCİ ŞİDDETİ BESLEDİ

İlk olarak husumetli akrabalar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, akrabasının kaldığı barakayı ateşe vererek kargaşaya katkıda bulundu. Büyüyen alevler, yanındaki üç barakaya da yayıldı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte, evleri yanan taraf, husumetli akrabalarına tüfekle ateş açtı. Bu saldırıda 9 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk, kulaklarından hafif sıyrıklarla yaralandı.

OLAY YERİNE ÇEŞİTLİ EKİPLER GİTTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Çevik Kuvvet ekipleri, olayın yaşandığı sokak girişlerini kapattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan yaralı çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İtfaiye ekipleri ise, çıkan yangına hızla müdahale ederek olay yerindeki dört barakanın alevlerini kontrol altına aldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, olayla ilgili soruşturma açarak, bu durumdan sorumlu olan şüphelilerin yakalanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Olayın arka planındaki nedenlerin yanı sıra, yaralanma ve yangınla ilgili detaylı bir inceleme yapılmakta.