Erenler’de Minibüs Yangını: Demir Yığınlarına Döndü

MINİBÜS YANGINI ERENLER’DE MEYDANA GELDİ

Sakarya’nın Erenler ilçesinde arıza yapan minibüs, alevler içinde kaldı. Olay, Yıldıztepe Caddesi’nde gerçekleşti. Minibüsün sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemedi. Arıza sonrası çıkan yangın, minibüsü alev topuna dönüştürdü.

İTFAİYE EKİPLERİ GELECEK

Yangın haberi ile birlikte bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, uzun bir mücadele sonrasında alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası minibüsten geriye sadece demir yığınları kaldı. Yangın ile ilgili araştırma süreci başlatıldı.