Erenler’de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

KAZA DETAYLARI

Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. D-100 Karayolu üzerinde saat 21.00 sıralarında gerçekleşen olayda, Emirhan Gözalan ile diğer sürücüsünün kimliği bilinmeyen motosiklet çarpışırken, devrilen motosikletler yola düştü. İki sürücü de metrelerce sürüklendi. Olayı görenlerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMU

Sağlık görevlileri Emirhan Gözalan’ın yaşamını yitirdiğini, diğer sürücünün ise bacağının kopması nedeniyle ağır yaralı olduğunu belirledi. Yaralı sürücü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Emirhan Gözalan’ın cansız bedeni ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Olayla ilgili savcılık inceleme başlattı.

AİLENİN YAS İÇİNDE OLDUĞU ANLAR

Kaza sonrası Gözalan ailesinin olay yerine gelmesiyle birlikte, dramatik anlar yaşandı. Annenin ‘Oğlum’ diyerek feryat etmesi herkesin yüreğini dağladı. Gözalan’ın babasının motosiklet tamircisi ve satıcısı olduğu öğrenildi. Bu durum, ailenin acısını daha da derinleştirdi.