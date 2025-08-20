Erenler’de Silahlı Kavga Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Sakarya’nın Erenler ilçesinde gerçekleşen bir silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralanıyor. Olay, 5 Ağustos akşamı saat 21.30’da Ekinli Mahallesi’nde meydana geldi.

KAVGANIN NEDENİ VE GELİŞİMİ

İddiaya göre, E.K.’nin kız yeğenine yönelik bir hakaret yapılması üzerine, iki gün önce Y.K. ile E.K. arasında bir tartışma yaşandı. Ailelerin araya girmesiyle konunun büyüdüğü öne sürülüyor. Y.K.’nin babası Mustafa Keskin, E.K. ile görüşmek üzere buluştu ama bu toplantı kısa sürede bir silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken, M.K. ve Y.K. yaralanıyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ VE YAPILAN GÖZALTI İŞLEMLERİ

Yaralılar hastaneye taşınırken, jandarma ekipleri olay bölgesini kuşatıyor ve kapsamlı bir inceleme başlatıyor. Ekipler, olay yerinde tabanca bulundurduğu tespit edilen Ö. Keskin ve H. Keskin’i gözaltına alıyor. Aynı gün adli makamlara sevk edilen bu iki kişi tutuklanıyor. Olayda Numan Kotan’ı öldüren ve M.K.’yi ağır yaralayan İ.H. Keskin, kolluk kuvvetlerine teslim oluyor.

FİRARİ ŞÜPHELİNİN TESLİM OLUŞU

E.K. ise jandarma merkezine gelerek teslim oluyor. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanıyor. Bu gelişmelerle birlikte kanlı geceye dair tutuklu sayısı 4’e yükseliyor.