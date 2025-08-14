Erenler’de Tartışma Kavga Haline Dönüştü

CAVIDA YAŞANAN GERİLİM

Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen olayda, trafikte iki grup arasında başlayan tartışma hızlıca çekiç ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Dört kişinin katılımıyla gerçekleşen bu kavga, bir cep telefonu kamerası tarafından anlık olarak kaydedildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Olay, akşam saatlerinde Erenler ilçesinde gerçekleşti. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü trafikte bir tartışma çıktı. Gerilim hızla yükselirken, taraflar kavgaya başlamış oldu. Kaydedilen görüntülerde, bireylerin çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdığı gözlemleniyor. Kavga bir süre sonra bitti.

Taraflar olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri kaydedilen görüntüler üzerinden kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışmalara başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.