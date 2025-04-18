Erenler’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

YASADIŞI FAALİYETLERE YÖNELİK OPERASYON

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yapılan uyuşturucu ve silah kaçaklığına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Nisan tarihinde Erenler’de uyuşturucu ve silah kaçakçılarına karşı 6 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, şüpheliler M.Ç. (43), E.G. (26), K.A. (34) ve Ç.Ü. (33) gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 220 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 30 gram skunk, 40 gram satışa hazır metamfetamin, 30 sentetik hap, 100 ml sıvı amfetamin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 727 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 yarı otomatik av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Bu kapsamda işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla bırakıldı ve diğer 2’si serbest bırakıldı.