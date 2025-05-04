Erenler’deki Kaza, İki Sürücü Etkilendi

D-100 KARA YOLUNDAKİ KAZA

Sakarya’nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı. Kazanın, Büyükesence Mahallesi mevkiinde ve Düzce istikametinde gerçekleştiği bildirildi. H.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen elektrikli bisiklet ile Emirhan Gözalan’ın kullandığı motosiklet birbirine çarptı. Kazanın ardından her iki sürücü de yola savruldu.

SAĞLIK VE EMNİYET EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde Emirhan Gözalan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı durumda olan H.K. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ekiplerce incelendi ve Gözalan’ın cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsü morguna ulaştırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı açıklandı.