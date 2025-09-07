Haberler

Erenler Köyünde Su Deposu İncelemeleri Yapıldı

İNCELEME ZİYARETİ

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Erenler köyü içme suyu deposu inşaatında değerlendirmelerde bulundu. Turan, beraberinde Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin ve İl Özel İdaresi yetkilisi Bilal Kuşoğlu ile birlikte, Pınarhisar ilçesine bağlı Erenler Köyü’nde devam eden 200 metreküp kapasiteli su deposu inşaat alanını gezdi.

ALTYAPI PROJESİNE VURGU

Kuşoğlu’ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen altyapı projesinin, Erenler köyünün içme suyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca güvenli ve sağlıklı bir biçimde karşılayacağını aktardı. Su temininin daha düzenli hale gelmesiyle birlikte, vatandaşların yaşam kalitesinin de artacağını belirten Turan, köylere yönelik yapılan hizmetlerin son derece önemli olduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.