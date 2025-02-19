Ereteam, AWS İş Ortağı Advanced Seviyesinde

BULUT TABANLI SİSTEMLERİN ÖNEMİ ARTIYOR

Son yıllarda, bulut tabanlı sistemler ve veri analitiği işletmeler için giderek daha kritik bir konu haline geliyor. Ereteam, bu alandaki yetkinliğini artırarak, dijital dönüşüm süreçlerinde işletmelere daha fazla esneklik ve verimlilik sağlayan çözümler sunmayı hedefliyor. Ereteam’in AWS partnerlik seviyesindeki bu başarı, teknik altyapı, müşteri memnuniyeti ve proje deneyimi gibi unsurların bir sonucu olarak meydana geldi. Şirket, bulut teknolojileri ve büyük veri projelerinde edindiği deneyimi, daha geniş bir kapsamda kullanma fırsatı buluyor.

CEO KUTLAY ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI

Ereteam CEO’su Kutlay Şimşek, bu gelişmeyle ilgili olarak “Bulut bilişim ve veri analitiği alanında ilerlemeye devam ederken, AWS ile olan iş birliğimizin Advanced Partner seviyesine ulaşması önemli bir adım oldu. Bu süreçte emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde yenilikçi çözümler sunmaya ve sektördeki yerimizi daha da sağlamlaştırmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Bulut bilişim teknolojilerinin işletmelere sunduğu avantajlar her geçen gün daha fazla öne çıkarken, Ereteam’in AWS ile olan iş birliği, veri yönetimi ve analitik çözümleri konusunda şirketlerin değişen ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ESNEKLİK VE VERİMLİLİK

Bulut tabanlı iş zekâsı ve büyük veri çözümlerinde uzmanlık artıyor. Şirketler için daha ölçeklenebilir ve güvenilir teknolojiler sunulacak. Dijital dönüşüm süreçlerinde daha fazla esneklik ve verimlilik sağlanacak. Ereteam, bulut bilişim ve büyük veri analitiği alanındaki çalışmalarını geliştirerek, bu alandaki dönüşüm sürecine katkı sunmaya devam edecek.