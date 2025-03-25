Erfelek’te Her Gün Sıcak İftar Dağıtımı

SINOP’TA İFTAR YEMEĞİ DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Sinop’un Erfelek ilçesinde, yaşlılar ve özel bireyler için her gün sıcak iftar yemeği dağıtımı sürüyor. Bu uygulama çerçevesinde, ilçede yaşayan 102 hane ve 140 bireye her gün iftar yemeği ulaştırılıyor. Dağıtımları, görevli personel ile birlikte ilçedeki lise öğrencileri gerçekleştiriyor.

ÖĞRENCİLERİN MANEVİ DENEYİMİ

Öğrenciler, iftar vaktinde yaşlıların kapılarına çalarak sıcak yemekleri teslim ediyor. Bu süreçte, Ramazan ayının maneviyatını derin bir şekilde yaşama fırsatı buluyorlar. Dağıtım esnasında yaşlıların teşekkürleri ve güzel yaklaşımıyla karşılaşan öğrenciler, Ramazan’ın sevgi, saygı, yardımlaşma ve toplumsal dayanışma gibi manevi değerlerini bir arada deneyimliyor.