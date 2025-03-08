Ergan Dağı’nda Düzenlenen İftar Programı Buluşması

Seyahat Acentelerinin İftar Programı

Erzincan’daki seyahat acenteleri, Ergan Dağı’nda düzenlenen iftar etkinliğinde buluştu. Bu yıl, geleneksel iftar programlarının ilki, TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu tarafından ev sahipliği yapılırken; programa şehirde faaliyet gösteren seyahat acenteleri, BTK yönetimi ve Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Nuh Şenol katıldı. Etkinlik, Ergan Kayak Merkezi’ndeki bir restoranda gerçekleştirildi.

Protokol Temsilcileri Etkinlikte Yer Aldı

İftar programında, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve Erzincan İl Kültür Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç gibi il protokolü üyeleri de yer aldı. Yaklaşık 30 katılımcının bulunduğu bu organizasyon, iftar yemeğinin ardından il protokolü ve seyahat acente temsilcileriyle birlikte, Erzincan’ın son yıllarda popülerleşen turistik yerlerinden biri olan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde bir tanıtım gezisi düzenlendi.