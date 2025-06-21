Ergan Dağı’nda Kaykay Şampiyonası Başladı

DÜNYA KAYKAY İNİŞ ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Erzincan Valiliği bağımlılığında Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası start aldı. Erzincan’daki Ergan Dağı, hız ve adrenalin yüklü bir organizasyon sürecine ev sahipliği yapıyor.

ELEME VE SIRALAMA YARIŞLARI

20 Haziran 2025 Cuma günü sıralama yarışlarıyla başlayan Dünya İniş Kaykay Şampiyonası, 21 Haziran Cumartesi günü eleme ve sıralama yarışlarıyla devam edecek. Yarışmaların sonuçları, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapıldıktan sonra dereceye girecek olan katılımcılara ödüllerinin verileceği gün olarak belirlendi.