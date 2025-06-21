Haberler

Ergan Dağı’nda Kaykay Şampiyonası Başladı

DÜNYA KAYKAY İNİŞ ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Erzincan Valiliği bağımlılığında Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası start aldı. Erzincan’daki Ergan Dağı, hız ve adrenalin yüklü bir organizasyon sürecine ev sahipliği yapıyor.

ELEME VE SIRALAMA YARIŞLARI

20 Haziran 2025 Cuma günü sıralama yarışlarıyla başlayan Dünya İniş Kaykay Şampiyonası, 21 Haziran Cumartesi günü eleme ve sıralama yarışlarıyla devam edecek. Yarışmaların sonuçları, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapıldıktan sonra dereceye girecek olan katılımcılara ödüllerinin verileceği gün olarak belirlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ulu Cami, 3 bin 400 yıllık

Diyarbakır Ulu Cami'de, 4. yüzyıla ait Latince bir kitabe bulundu. Doğu Roma dönemine ait bu keşif, caminin tarihi ve kültürel önemini vurguluyor.
Haberler

Galatasaray, İlkay Gündoğan ile görüşüyor

Galatasaray ve İlkay Gündoğan, transfer şartlarında mutabakata varırken, deneyimli oyuncunun transferi kesinleşmedi. İlkay, teknik direktör Okan Buruk ile görüşme yapacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.