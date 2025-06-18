Ergan Dağı’nda Turizm Yatırımları Artıyor

ERGAN DAĞI’NDA YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Erzincan’ın önde gelen kış turizm merkezi olan Ergan Dağı’nda, hem doğal alanların korunması hem de turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar artarak sürüyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı’nda yürütülen ve planlanan projelere dair kapsamlı bir sunum yaptı. Canpolat, bölgedeki turizm yatırımları hakkında, “İl Özel İdaresi desteğiyle Ergan Dağı turizm bölgesinde 9 adet şale villa, 30 otel odası, kayak odası, kafe ve restoran projeleri hayata geçiriliyor. Ayrıca 110 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otelin inşası da başladı” şeklinde konuştu. Bu yatırımlarla Ergan’ın yalnızca günübirlik değil, aynı zamanda uzun süreli konaklamalara da uygun hale geleceğine vurgu yaptı. “Bölgeye gelen turistlerin konforlu bir deneyim yaşamalarını hedefliyoruz” dedi.

ÇEVRE DÜZENLEMELERİ VE FİDAN DİKİMİ

Ergan Dağı’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri hakkında bilgiler veren Canpolat, “Ergan Kayak Merkezi’nde kar tutulumunu artırmak ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla 50 bin metrekarelik alanda çimleme ve peyzaj çalışmalarını tamamladık. Bununla birlikte, dağın doğal yapısını koruyarak toplamda 200 bin fidan dikmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Canpolat, Türkiye Çevre Ajansı tarafından sağlanan 10 milyon TL’lik hibe desteğine de dikkat çekerek, “Bu önemli destekle peyzaj çalışmalarımızı yaz sezonu içinde tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız, Ergan’ı sadece bir kayak merkezi değil, dört mevsim doğayla uyumlu bir yaşam alanı haline getirmek” dedi.

ARICILIK FAALİYETLERİ VE BAL ÜRETİMİ

Ergan Dağı çevresindeki arıcılık faaliyetlerine de değinen Canpolat, “Çiçek florasını zenginleştirmek, bitki gelişimine katkı sağlamak ve doğanın döngüsünü desteklemek amacıyla bölgede arıcılık çalışmalarına başladık. Şu an 30 kovanla bal üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu üretim, hem doğal kaynaklarımızı koruyor hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyor” diye konuştu.

YENİ PİSTLER VE HİZMET KALİTESİ

Ergan’da özellikle yeni başlayan sporcular ve aileler için önemli yatırımlar yapıldığını belirten Canpolat, “170 metre uzunluğunda yeni bir acemi pisti inşa ettik. Bu pistte, 125 metre uzunluğunda kapalı sistem yürüyen bant kurarak saatte yaklaşık bin kişilik taşıma kapasitesi sağladık” dedi. Kızak kullanıcıları için ayrı bir proje geliştirdiklerini de ifade eden Canpolat, “110 metrelik bir kızak pisti oluşturduk ve bu piste özel 100 metrelik yürüyen bant sistemi kurduk. Amacımız, Ergan’ın her yaş grubundan ziyaretçiye hitap etmesini sağlamak” şeklinde konuştu.

GÜNÜBİRLİK TESİS PROJESİ GELİYOR

Canpolat, mevcut kayak odasının yetersiz kalması nedeniyle yeni bir tesis projesine başlamanın gerekliliğine değinerek, “Yaklaşık maliyeti 120 milyon TL olan günübirlik tesis ve kayak odası projesinin ihalesini 105 milyon TL’ye gerçekleştirdik. Bu proje; kafeterya, kayak ekipmanı satış ve kiralama alanları, telesiyej garajı, sağlık ve arama-kurtarma birimleri ile idari merkezi içerecek” dedi. Yeni tesisin 2025-2026 kış sezonunda hizmete girmesini planladıklarını belirten Canpolat, “Ergan’ın kapasitesini ve hizmet kalitesini önemli ölçüde artıracak bir proje hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

KARAVAN PARK VE AHŞAP KAFE

Alternatif turizm arayışlarına yanıt verdiklerini dile getiren Canpolat, “Gondol giriş bölgesine yaptığımız Karavan Park ve sosyal kullanım alanları tamamlandı. 640 bin TL bedelle hayata geçirilen bu proje, doğayla iç içe konaklama isteyenler için önemli bir imkan sunuyor” şeklinde konuştu. Ayrıca toplam bin 60 metrekare alana sahip, doğayla uyumlu malzemelerle inşa edilen ahşap restoran/kafe ile ilgili de bilgiler veren Canpolat, “Ergan’da estetik ve fonksiyonel yapıları bir araya getiriyoruz” dedi.

RENKLİ KAYDIRAK PROJESİ

Canpolat, ailelere ve çocuklara yönelik yeni bir projeyi daha duyurdu. “100 metre uzunluğunda, güvenlik havuzlu, üst çıkışı yürüyen bant destekli renkli bir kaydırak projesini planladık” ifadelerini kullandı.