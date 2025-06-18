Ergan Dağı’nda Yatırımlar Devam Ediyor

YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Erzincan’ın popüler kış turizm merkezi Ergan Dağı’nda, hem doğal peyzajı koruma hem de turizm altyapısını güçlendirme amacıyla yatırımlar hızlanarak sürüyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun başkanlık ettiği toplantıda, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı’ndaki mevcut ve planlanan projelere dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Bölgedeki turizm yatırımlarına dikkat çeken Canpolat, “İl Özel İdaresi desteğiyle Ergan Dağı turizm bölgesinde 9 adet şale villa, 30 otel odası, kayak odası, kafe ve restoran projeleri hayata geçiriliyor. Ayrıca 110 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otelin inşasına da başladık” dedi. Bu yatırımlar Ergan’ın sadece günübirlik ziyaretler için değil, aynı zamanda uzun süreli konaklamalara da uygun hale geleceğini ortaya koyuyor. Canpolat, “Bölgeye gelen turistlerin konforlu bir deneyim yaşamalarını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

ÇEVRE DÜZENLEMELERİ VE PEYZAJ ÇALIŞMALARI

Ergan Dağı’ndaki çevre düzenlemeleri hakkında bilgi veren Canpolat, “Ergan Kayak Merkezi’nde kar tutulumunu artırmak ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla 50 bin metrekarelik alanda çimleme ve peyzaj çalışmalarını tamamladık. Ayrıca, dağın doğal dokusunu koruyarak toplamda 200 bin fidan dikmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye Çevre Ajansı tarafından sağlanan 10 milyon TL’lik hibe desteği ile peyzaj çalışmalarının yaz sezonu içinde tamamlanacağını belirten Canpolat, “Amacımız, Ergan’ı sadece bir kayak merkezi değil, dört mevsim doğayla uyumlu bir yaşam alanına dönüştürmek” şeklinde konuştu.

ARICILIK FAALİYETLERİ VE DOĞA DOSTU PROJELER

Ergan Dağı çevresindeki arıcılık faaliyetlerine değinen Canpolat, “Çiçek florasını zenginleştirmek, bitki gelişimine katkı sağlamak ve doğanın döngüsünü desteklemek amacıyla bölgede arıcılık çalışmalarına başladık. Şu an 30 kovanla bal üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu üretim, doğal kaynaklarımızı korurken yerel ekonomiye de katkı sağlıyor” şeklinde açıkladı.

SPIRE HİZMET KALİTESİ ARTIRILIYOR

Ergan’da yeni başlayan sporcular ve aileler için de önemli yatırımlar yapılıyor. Canpolat, “170 metre uzunluğunda yeni bir acemi pisti inşa ettik. Bu pistte 125 metre uzunluğunda kapalı sistem yürüyen bant kurarak saatte yaklaşık bin kişilik taşıma kapasitesine ulaştık” diye belirtti. Ayrıca, kızak kullanıcıları için de 110 metrelik bir kızak pisti oluşturduklarını ve bu piste özel 100 metrelik yürüyen bant sistemi kurduklarını ifade etti.

YENİ GÜNÜBİRLİK TESİS PROJESİ

Mevcut kayak odasının yetersiz kaldığını belirten Canpolat, yeni bir tesis projesine başladıklarını açıkladı. “Yaklaşık maliyeti 120 milyon TL olan günübirlik tesis ve kayak odası projesinin ihalesini 105 milyon TL’ye gerçekleştirdik. Bu proje; kafeterya, kayak ekipmanı satış ve kiralama alanları, telesiyej garajı, sağlık ve arama-kurtarma birimleri ile idari merkezi içerecek” diye ekledi. Yeni tesisin 2025-2026 kış sezonunda hizmete girmesi planlanıyor.

KARAVAN PARK VE AHŞAP KAFE PROJELERİ

Alternatif turizm arayışlarına da cevap verdiklerini dile getiren Canpolat, “Gondol giriş bölgesine yaptığımız Karavan Park ve sosyal kullanım alanları tamamlandı. 640 bin TL bedelle hayata geçirilen bu proje, doğayla iç içe konaklama isteyenler için önemli bir imkan sunuyor” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca toplam bin 60 metrekare alana sahip ahşap restoran/kafe ile de ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

YENİ KAYDIRAK PROJESİ

Canpolat, aileler ve çocuklar için yeni bir proje daha olduğunu açıkladı. “100 metre uzunluğunda, güvenlik havuzlu, üst çıkışı yürüyen bant destekli renkli bir kaydırak projesini planladık” dedi.