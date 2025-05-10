Ergani’de 5 Gün Kaybolan Gezer Bulundu

DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN ŞAHIS BULUNDU

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 5 gündür kayıp olan bir şahıs, evinde ölü halde bulundu. Alınan bilgilere göre, ilçenin Aziziye Mahallesi’nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Abdurrahim Gezer’den 5 gündür haber alınamıyordu. Gezer’in yakınları, endişe içerisinde eve gitti ve camı kırarak içeri girdi.

ACİL YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Gezer’in yakınları, evde ağır bir koku hissetmenin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan incelemeler sonunda Gezer’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.