Ergani’de 9 bin 500 yıllık yapı

12 BİN YILLIK ÇAYÖNÜ TEPE’SİNDE KAMUSAL YAPI BULUNDU

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki 12 bin yıllık Çayönü Tepesi’nin doğusunda yürütülen arkeolojik kazıda, yaklaşık 9 bin 500 yıllık bir “Kamusal Yapı” keşfedildi. 1964 yılında başlatılan ve bugüne kadar aralıklarla devam eden Çayönü Tepesi’ndeki arkeolojik çalışmalarda, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla yoğun bir çalışma sürüyor. Bu alan, göçebelikten yerleşik yaşama, avcılıktan üreticiliğe geçişin ilk örnekleri arasında yer alıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında yürütülen bu kazılarda, alanın doğu kesiminde kazı çalışmaları yoğunlaştırıldı. Toplumsal etkinlikler için kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 9 bin 500 yıllık yapının bulunması, önemli bir buluş olarak dikkat çekiyor.

KAMUSAL YAPININ KULLANIM SÜRESİ

Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çayönü Tepesi’nin yerleşik hayata geçiş, tarım, hayvancılığın başlangıcı ve madencilik gibi birçok yeniliği barındırdığını belirtti. Bu yıl doğu kesiminde yaklaşık 900 metrekarelik bir alanda yapılan çalışmalarda, 9 bin 500 yıllık bir “Kamusal Yapı” tespit ettiklerini aktaran Sarıaltun, şu açıklamalarda bulundu: “Bu yapının yaklaşık 150-200 yıl kullanılma ihtimali var. En az dört defa taban boyasının yenilendiği belirlenmiştir. Bu yapı, Çayönü Tepesi’ndeki diğer konut ve barınaklardan farklılık gösteriyor. Kamuya ait ortak kullanım alanı olarak, toplantı ve etkinliklerin gerçekleştirildiği bir yer olabiliyor.”

YAPININ ÖZELLİKLERİ

“Boya tabanı olması, bu yapının diğer yapıların yanı sıra önemli bir nokta taşıyor” diyen Sarıaltun, kullanılan boya malzemelerinin kırmızı rengin tüm tonlarını içerdiğini ifade etti. Dağlık alanda aşıboyası veya kırmızı renkli kil malzemesi ile boyama yapıldığını öngördüklerini de sözlerine ekledi. “Bu yapıyı ‘kırmızı tabanlı yapı’ olarak adlandırabiliriz. Çayönü’nün kritik aşaması olan M.Ö. 7600-7500’lerdeki yaşam modelini tanımlaması açısından oldukça değerli” ifadesini kullanan Sarıaltun, bu çalışmaların insanlık tarihine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.