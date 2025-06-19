Ergani’de Baba, Çocuklarına Zarar Verdi

İDDİA EDİLEN PSİKOLOJİK SORUNLAR

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, iddialara göre psikolojik sorunları olan bir baba, kendisine ve iki çocuğuna bıçakla zarar verdi. Olay, Şirinevler Mahallesi’nde, Denizli Caddesi Kader 4. Sokak’taki bir evde gerçekleşti. Psikolojik problemleri olduğu öne sürülen baba İ.A., uyuyan kızları E.A. (14) ve Z.A. (10) üzerine saldırarak bıçakla yaraladıktan sonra kendisine de zarar verdi.

OLAYA MÜDAHALE

Durumun fark edilmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, çocuklar Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba ise durumunun ağır olması sebebiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kızların sağlık durumları ile ilgili yapılan açıklamada, sağlıklarının iyi olduğu belirtildi.