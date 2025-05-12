Ergani’de Bıçakla Adam Öldürüldü, Tutuklandı

TARTIŞMA SONRASINDA ÖLDÜRME OLAYI

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, bir şahıs tartıştığı kişiyle olan anlaşmazlığın ardından bıçaklama olayı sonucunda tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İ.H.T. (47) isimli şahıs, belirlenemeyen bir gerekçeyle Nurettin Tekdemir’i (55) bıçaklayarak öldürüyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Tekdemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak, hastanede gerçekleştirilen tüm müdahaleler Tekdemir’in hayatını kurtarmaya yeterli olmuyor. Tekdemir, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnediliyor.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.İ.T., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye gönderiliyor ve mahkemece tutuklanıyor.