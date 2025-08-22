Haberler

Ergani’de Boş Ev Yangın Çıkardı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kullanılmayan bir ev, alevlerin etkisiyle ciddi şekilde zarar gördü. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gece saatlerinde Aziziye Mahallesi’nde yer alan müstakil bir boş evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine, kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Olayda yaralanan veya etkilenen kimsenin olmadığı bilgisi alınırken, boş olan evin durumu dikkat çekti. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

