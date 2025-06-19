Haberler

Ergani’de Kayıp Kızın Kuzeni Tutuklandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki kız çocuğu cinayetiyle ilgili olarak 17 yaşındaki kuzen tutuklandı. Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitenin A Blok’unda yaşayan aile, dün akşam 10 yaşındaki kızları Yasemin Yıldırım’ın kaybolduğuna dair polise başvuruda bulundu. Bu ihbarın ardından bölgeye polis ekipleri gönderildi ve vatandaşlarla birlikte arama çalışmaları yapıldı.

Yasemin’in cesedi, oturduğu sitenin B Blok’unun ikinci katında yer alan yangın merdiveninde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre, çocuğun bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi. Cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde aynı binada oturan ve maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, cinayette kullanıldığı düşünülen bir bıçak, kanlı bir ayakkabı ve kanlı ıslak mendil ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından M.Ç, adli makamlarca “kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca, M.Ç’nin 17 yaşındaki başka bir kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı, ancak İ.Y.T. hakkında “konutunu terk etmeme” adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

İnegöl'de, bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Eyüp Y. (38) ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi. Kaza Turgutalp Mahallesi'nde gerçekleşti.
Haberler

AB Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakanlarından Mektup

Avrupa Birliği'ne üye 9 ülke, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden kaynaklanan ticaretin sonlandırılması için AB Komisyonu'ndan öneri geliştirmesini istedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.