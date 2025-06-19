Ergani’de Kayıp Kızın Kuzeni Tutuklandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki kız çocuğu cinayetiyle ilgili olarak 17 yaşındaki kuzen tutuklandı. Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitenin A Blok’unda yaşayan aile, dün akşam 10 yaşındaki kızları Yasemin Yıldırım’ın kaybolduğuna dair polise başvuruda bulundu. Bu ihbarın ardından bölgeye polis ekipleri gönderildi ve vatandaşlarla birlikte arama çalışmaları yapıldı.

Yasemin’in cesedi, oturduğu sitenin B Blok’unun ikinci katında yer alan yangın merdiveninde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre, çocuğun bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi. Cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde aynı binada oturan ve maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, cinayette kullanıldığı düşünülen bir bıçak, kanlı bir ayakkabı ve kanlı ıslak mendil ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından M.Ç, adli makamlarca “kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca, M.Ç’nin 17 yaşındaki başka bir kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı, ancak İ.Y.T. hakkında “konutunu terk etmeme” adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.