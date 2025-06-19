Ergani’de Kız Çocuğu Cinayeti, Kuzen Tutuklandı

17 YAŞINDAKİ KUZEN TUTUKLANDI

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, kaybolduğu bildirilen 10 yaşındaki kız çocuğu cinayetiyle ilgili olarak 17 yaşındaki kuzeni tutuklandı. Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitenin A Blok’unda yaşayan aile, yasaları yetkililerine ait yasemin Yıldırım’ın (10) kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve vatandaşlarla birlikte arama çalışmaları gerçekleştirildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmaları sonucunda, Yasemin’in cesedi oturduğu sitenin B Blok’unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı.

OLAYDA KULLANILAN EŞYALAR BULUNDU

M.Ç’nin evindeki aramada, cinayette kullanıldığı düşünülen bir bıçak, altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu. M.Ç, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından “kasten öldürmek” suçundan adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca, olaya ilişkin M.Ç’nin 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı; İ.Y.T. hakkında ise “konutunu terk etmeme” adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı bilgisi alındı.