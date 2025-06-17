Haberler

Ergani’de Yangın, 40 Dönüm Buğday Yandı

DİYARBAKIR’DA YANGINDA TARLALAR ZARAR GÖRDÜ

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda 40 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Alınan bilgilere göre, olay dün gece saatlerinde Kömürtaş ve Sanayi mahalleleri arasında bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ortaya çıktı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarı yapılmasının ardından, olay yerine polis, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yönlendirildi. Yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın sonucunda yaklaşık 40 dönümlük biçilmemiş buğday tarlasının tamamen kül olduğu belirlendi. Yangının nedeni ise halen araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İran, İsrail Mossad Merkezini Vurdu

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'in Herzliya şehrindeki Mossad karargahına füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırının hedefleri arasında askeri istihbarat merkezi yer alıyor.
Haberler

Javier Bardem Eleştirileri Nedeniyle Yayından Alındı

Oscar'lı aktör Javier Bardem, The View programında Gazze'deki sivil ölümleri eleştirerek İsrail'i soykırımla itham etti, ancak bu önemli sözleri yayın sırasında kesildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.