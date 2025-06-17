Ergani’de Yangın, 40 Dönüm Buğday Yandı

DİYARBAKIR’DA YANGINDA TARLALAR ZARAR GÖRDÜ

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda 40 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Alınan bilgilere göre, olay dün gece saatlerinde Kömürtaş ve Sanayi mahalleleri arasında bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ortaya çıktı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarı yapılmasının ardından, olay yerine polis, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yönlendirildi. Yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın sonucunda yaklaşık 40 dönümlük biçilmemiş buğday tarlasının tamamen kül olduğu belirlendi. Yangının nedeni ise halen araştırılıyor.