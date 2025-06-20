Ergani’de Yasemin’in Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

ERGANI’DA TRAJİK BİR OLAY

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, 10 yaşındaki kuzeni Yasemin Yıldırım’ı bıçaklayarak öldüren M.Ç., daha önce annesini kanserden kaybettiğini ifade etti. M.Ç., “Hastalığı babam ile dayım tarafından saklandı. Annemin tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Dayıma ve babama karşı kin güttüm” şeklinde konuştu.

CİNAYETİN ARKA PLANI

17 yaşındaki M.Ç., bıçaklanmış halde ölü bulunan kuzeni Yasemin’in, olaydan önce kendi evinde olduğunu belirtti. M.Ç., Yasemin’i yangın merdivenine götürerek defalarca bıçakladığını söyledi. Ardından 5. kattaki evine döndüğünde, sosyal medya üzerinden kuzeni İ.Y.T.’ye mesaj atarak Yasemin’i öldürdüğünü aktardığını; daha sonra mesaj attığı uygulamayı telefonundan sildiğini kaydetmişti.

POLİSİN İHBARI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

18 Haziran’da, Kemertaş Mahallesi’ndeki bir dairede oturan Yasemin’in ailesi, kızlarının kaybolduğu yönünde polise başvurdu. İhbar sonrası, polis ekipleri ve vatandaşlar kaybolan Yasemin’i aramak için harekete geçti. Aramalara rağmen Yasemin’in cesedi, oturduğu sitenin B Blok’unun 2. katındaki yangın merdiveninde bulundu.

GÖZALTI VE DELİLLER

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, 17 yaşındaki M.Ç. adlı kuzen gözaltına alındı. Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada, cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen bıçak, altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu. M.Ç., emniyet işlemlerinin ardından ‘kasten öldürmek’ suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca, M.Ç.’nin 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alınmış; İ.Y.T. ise ‘konutunu terk etmeme’ adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.