Ergani Kitap Günleri Sona Erdi

ETKİNLİKTE YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞTU

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde gerçekleştirilen 1. Kitap Günleri etkinliğinde yazarlar, okurlarıyla bir araya geldi. Bu yıl ilki düzenlenen etkinliğe yaklaşık 52 yazar ve şair katılım sağladı. 2 Mayıs’ta start alan etkinlikte kitapseverler, sevdikleri şair ve yazarlarla buluşma imkanı yakaladı.

ŞAİR HASAN TEMİZ’İN GÖRÜŞLERİ

Yazarlar arasında yer alan öğretmen Hasan Temiz, “Ergani Kitap Günleri’nde okurlarla buluşma, sohbet etme fırsatı buldum. Şiirin birleştirici ruhuyla bir araya gelmek sevindirici. Paylaşmak, zamanı bölüşmek benim için kıymetliydi. Şiirin kıyısında köşesinde soluklanmaktı amacımız. Beni mutlu eden bir diğer nokta ise kitap günlerine gösterilen ilgiydi” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

ETKİNLİK BUGÜN SONA ERİYOR

Etkinlik, bugünün sonlandırmasıyla birlikte sona eriyor. Kitapseverler için unutulmaz anlar yaşatan bu etkinlik, literatürde yer alacak önemli bir organizasyon olarak kayıtlara geçiyor.