Erge Davasında Katilin Cezası Uygun Bulundu

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NDEN AÇIKLAMA

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, Erge’yi silah kullanarak öldüren Delil Aysal’a, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen cezalara yönelik itirazı inceledi. Aysal için “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “nitelikli yağma”dan 14 yıl 10 ay ve “ruhsatsız silah taşıma” suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezası kararı verilmişti. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa dair hukuka aykırılık tespit edilmediği sonucuna vardı. Kararda şu ifadeler yer aldı: “İncelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafisinin istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.”

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

İlk derece mahkemesince verilmiş olan ceza miktarı ile tutukluluk süresinin dikkate alınmasıyla Aysal’ın tahliyesi yönündeki talep de reddedildi. Ayrıca, kararın Yargıtay’a itiraz edilebileceği vurgulandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 31 Ocak 2024’te Buca Gediz Mahallesi’nde yaşandı. Taksi şoförü Oğuz Erge, kapüşon ve cerrahi maske takan Delil Aysal’ı Gaziemir’e götürmek üzere aracına almıştı. Aysal, Gaziemir Belediyesi yakınlarında arka koltukta otururken tabancayla üç el ateş ederek Erge’yi ağır yaralamış ve Erge hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. Aysal, olay sonrası Erge’nin üzerindeki ve aracındaki paraları ve eşyaları alarak kaçtı. Olayla ilgili olarak polisin yürüttüğü incelemelerde 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntü ortaya çıktı. Yapılan operasyonda Buca’da yakalanarak tutuklandı. Olay öncesi, sırası ve sonrasındaki gelişmeler, aracın içindeki kamerasıyla kaydedilen görüntülerle ortaya kondu. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda Aysal’ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. 8 Mart 2024’te yapılan yargılamada, mahkeme heyeti de Aysal’ın “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “nitelikli yağma”dan 14 yıl 10 ay ve “ruhsatsız silah taşıma”dan 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.