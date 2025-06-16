Ergene’de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

GÖÇMEN TACİRLERİNE YÖNELİK ÖNEMLİ OPERASYON

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gerçekleştirilen bir denetimde jandarma ekipleri tarafından bir araçta 13 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalanıyor. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen ve İnsan Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ile Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele etmeye yönelik çalışmaları kapsamında Ergene’de kontroller gerçekleştiriyor.

DURDURULAN ARAÇTA YASA DIŞI GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Yol kontrol noktasında durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 kaçak göçmen ile 1 organizatör gözaltına alınıyor. Yapılan işlemler sonrasında yabancı uyruklu şahısların İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği bilgisi paylaşılırken, organizatör hakkında da adli işlem başlatıldığı öğreniliyor.