Ergene’de 19 Göçmen Yakalandı

DURDURULAN ARAÇTA KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada 19 kaçak göçmen ile 1 organizatör tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurma kararı aldı. Araçta yapılan kontroller sonucunda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan toplam 19 kaçak göçmen yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Durdurulan aracın sürücüsü olan T.A.’nın, ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan arandığı öğrenildi. T.A. gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından T.A., tutuklandı.

Muğla’da Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

Muğla'da gerçekleştirilen etkinlikte, İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar doğayla tanıştı ve çevre bilinci ile orman sevgisi konusunda eğitim aldı.
Sultangazi’de Tır Devrildi, Trafik Kapandı

Sultangazi'de virajda devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından dökülen mazot yüzünden cadde trafiğe kapandı ve inceleme başlatıldı.

