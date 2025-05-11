Ergene’de 25’inci Keşkek Şenliği Yapıldı

ŞENLİKTE KEŞKEK İKRAMI

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen ‘Bolluk ve Keşkek Şenliği’ kapsamında yaklaşık 12 ton keşkek, katılımcılara sunuldu. Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin organizasyonuyla ilçenin Sağlık Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve birçok kişi katıldı. Şenlik için 20 kazanda hazırlanan yaklaşık 12 ton keşkek, etkinlik süresince 4 saatte tüketildi. Ayrıca etkinlikte 1 tonluk büyükbaş hayvan kesildi ve 300 kilo pirinçten yapılan pilav ise yaklaşık 6 bin 500 kişiye dağıtıldı.

BİR ARADA OLMAK VE PAYLAŞMAK

Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şükrü Kırıkçı, şenliklerinin geleneksel hale geldiğini söyledi. Kırıkçı, “Gerçekten herkesin burada emeği var. Fakirinden zenginine kadar herkesin katkısı var. Bu etkinliği Samsun bölgesinden buraya taşıdık. Bolluk, bereket olsun diye, Rabb’ime şükur etmek için yapıyoruz” dedi.

Bu yıl etkinliğe yoğun bir katılım olduğunu vurgulayan Kırıkçı, “Hem Samsun bu bölgede nüfus alıyor hem de biz bölgeyi daha tanıyoruz. Daha çok insanlara dokunuyoruz, onlarla haşır neşir oluyoruz. Geçen yıl 5 bin kişi vardı, şimdi 6 bin 500 kişiden bahsediyoruz. Katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da organizasyonu düzenleyen dernek yönetimine teşekkür ederek, “Aşımız herkese bolluk bereket olsun, birlik beraberliğimiz bugün gibi daim olsun inşallah” ifadelerini kullandı.