Ergene’de 25. Keşkek Şenliği Yapıldı

KEŞKEK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 25’inci kez gerçekleştirilen ‘Bolluk ve Keşkek Şenliği’nde yaklaşık 12 ton keşkek katılımcılara dağıtıldı. Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından ilçenin Sağlık Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe Ergene Kaymakamı Kadir Duman, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve birçok kişi katıldı. Etkinlikte toplamda 20 kazanda yaklaşık 12 ton keşkek hazırlanırken, 1 ton büyükbaş hayvan kesimi yapıldı. Ayrıca 300 kilo pirinçten hazırlanan pilav, yaklaşık 6 bin 500 kişiye ikram edildi. Katılımcılar, 12 ton keşkeki 4 saat içinde tükettikleri belirtildi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE KATKI

Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şükrü Kırıkçı, yörelerinin geleneklerini yaşatmak amacıyla şenliği düzenlediklerini aktararak, “Geleneksel hale getirdiğimiz bolluk aşımızın bu yıl 25’incisini düzenliyoruz. Herkesin burada emeği var. Fakirinden zenginine kadar herkesin katkısı var. Allah katılım yapan herkesten razı olsun. Biz bunu Samsun bölgesinden buraya taşıdık. Bolluk ve bereket olması için Rabb’ime şükür amaçlı, verdiği nimetlere şükür amaçlı” ifadelerini kullandı.

KATILIMDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Kırıkçı, bu yıl etkinliğe gösterilen yoğun katılım hakkında da bilgi verdi. Katılımcı sayısının geçen yıl 5 bin iken bu yıl 6 bin 500 kişiye ulaştığını belirterek, “Bu yıl hem Samsun bölgeye daha fazla nüfus alıyor hem de biz bölgeyi daha fazla tanıyoruz. Daha çok insanlara dokunuyoruz, onlarla haşır neşir oluyoruz. Katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ise dernek yönetimine teşekkür ederek, “Dernek yönetimine böyle güzel bir organizasyonu yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Aşımız herkese bolluk bereket olsun, birlik ve beraberliğimiz hep bugün gibi daim olsun inşallah” diyerek katkıda bulundu.