Ergene’de Jandarma, 13 Göçmen Yakaladı

KAÇAK GÖÇMENLER VE ORGANİZATÖR YAKALANDI

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma tarafından yapılan denetimlerde yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen ve İnsan Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ile Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele amacıyla Ergene’de kontrol gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINMA VE İŞLEM SÜREÇLERİ

Yol kontrol noktasında durdurulan araçta yer alan yabancı uyruklu şahıslar, jandarma tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği belirtildi. Ayrıca, organizatör hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.