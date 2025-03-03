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Ergene’de Konteyner Ev Tamamen Yandı

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TEKİRDAĞ’DA YAŞAM EVİ YANARAK KÜLE DÖNDÜ

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde ‘yaşam evi’ olarak adlandırılan konteyner ev, alevler içinde kalarak tamamen yanmış durumda. Olay, gece saatlerinde Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi civarında gerçekleşti. Görgü tanıklarının iddialarına göre, yangın tüp patlaması nedeniyle başlamış olabiliyor ve bu durum konteyner evi etkileyen alevlere yol açtı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın haberinin alınmasının ardından, hemen bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Yangın sonrasında herhangi bir dumandan etkilenme ya da yaralanma durumu yaşanmazken, yaşam evi ne yazık ki tamamen küle dönmüş durumda.

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