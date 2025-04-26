Ergene’de Motosiklet Kazasında Bir Kişi Öldü

TRAJİK KAZA VE SÜREÇ

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Misinli kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre, Ergene’den Büyükkarıştıran yönüne giden Arda Ahmet Yılmaz yönetimindeki motosiklet, Misinli kavşağında kırmızı ışığı geçince seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Arda Ahmet Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Motosiklette bulunan Hayal N. ise çarpmanın ardından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı Hayal N., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Bilinci açık olan Hayal N.’nin vücudunda çeşitli kırıkların olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı ve trafik akışı tek şeritten devam etti. Çift taraflı ölümlü trafik kazasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.