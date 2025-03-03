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Ergene’de Takla Atan Araç: 4 Yaralı

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KAZA DETAYLARI

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, yoldan çıkan hafif ticari araç takla atarak devrildi. Sabah saatlerinde Ahimehmet Mahallesi civarında gerçekleşen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı ve tarla içerisine savruldu.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan sürücü S.Ç. ile yolcu konumundaki M.K., A.Y. ve Ş.D, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan dört yaralının sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası, jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın sebebine dair araştırmalar sürüyor.

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