Ergene İlçesi’nde Gıda Deposunda Yangın

TEKİRDAĞ’DA GIDA DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir gıda deposunda çıkan yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, Ulaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir firmanın gıda deposunda meydana geldi. İçinde dondurma, cips ve kola gibi birçok ürünün istiflendiği depoda, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sabah erken saatlerde fark edilen yangın hızla büyüyerek tüm depoyu sardı. Olayın ihbar edilmesiyle birlikte, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlerin sardığı depoda bulunan gıda ürünleri ve paletler tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonucunda depoda büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yangının çıkış sebebine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yangınla ilgili detayların ortaya çıkması bekleniyor.